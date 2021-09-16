Нацагентство против коррупции требует от Совета судей “прекратить нарушать закон” и не присваивать себе полномочия Рады

В письме сказано, что в законе о предотвращении коррупции Верховная Рада определила, что исключительно у НАПК есть полномочия давать разъяснения по поводу конфликта интересов.

Однако Совет судей, как утверждает Новиков, решил пренебречь этой нормой и определить в своем документе (“Порядке осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей и представителей судебной системы и его урегулирования”), что ССУ может предоставлять такие разъяснения судьям. Такие действия Совета судей противоречат закону о судоустройстве и статусе судей.

“Итак, ССУ своим решением присвоил полномочия законодательной власти, не представленные ей Конституцией и законами Украины, чем нарушил положения статей 6 и 19 Конституции”, – сказано в сообщении.

Глава НАПК отметил, что действия Совета судей могут ввести судей в заблуждение и привести к правонарушениям с их стороны. Обращаясь за разъяснением в ССУ, который на самом деле не должен их предоставлять, судьи могут ошибочно понимать требования законодательства по поводу конфликта интересов. Они будут считать, что придерживаются всех требований закона, тогда как на самом деле могут действовать, имея реальный конфликт интересов, что станет основанием для признания лиц недобропорядочными.

“Это уже второй случай, после решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, когда отдельные организации судебной власти берут на себя полномочия Верховной Рады. Дублирование функций по конфликту интересов противоречит закону и Конституции”, – сказано в письме Новикова.

Глава НАПК потребовал от Совета судей как можно быстрее привести Порядок в соответствие требованиям украинского законодательства.

Контекст:

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В сентябре 2021 года Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснили в ЦПК, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.

Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы и пообещал дать отпор таким действиям.

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