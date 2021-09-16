 

Мнение: О внезапном обращении Путина к «дорогим россиянам»

16.09.2021, 8:26, Разное
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Фото © Kremlin.ru.

Вот и случилось… Как всегда, неожиданно.

Ушедший на самоизоляцию российский президент Владимир #Путин внезапно записал обращение к россиянам. В полночь по московскому времени. А ведь ещё днём его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверял, что глава государства бодр и весел «абсолютно здоров, продолжает работать»…

В каком-то смысле, российский президент своим обращением нарушил им же подписанный закон, в соответствии с которым агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Но это мелочи. Если, конечно, само обращение того стоило.

А стоило ли оно того?

Владимир Путин призвал россиян выбрать в Думу «способных держать слово» депутатов. И непременно – патриотов, чтобы «решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы» – в их кремлёвском понимании – «во всех сферах».

Ладно, опустим про патриотизм – последнее прибежище известно кого.

Но неспособный держать своё слово (да, помним про пенсионную реформу, помним!) президент, призывающий выбирать «способных держать слово» – не смешно ли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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