Медики объяснили опасность пластиковых контейнеров для еды

Американские исследователи призывают отказаться от использования пластиковых контейнеров для еды. Медики объясняют это опасностью, которую несет в себе популярный кухонный аксессуар.

Многие берут на работу обед, разогревая еду в микроволновой печке. Приготовленные заранее блюда переносятся в пластиковых контейнерах, производители которых заверяют в абсолютной безопасности таких аксессуаров. Однако американская исследовательница Лаура Ванденберг сомневается в целесообразности использования такой посуды. Профессор кафедры зашиты здоровья и окружающей среды Университета штата Массачусетс уверена, что пища не должна находиться в непосредственном контакте со стенками пластиковых емкостей. При готовке или разогревании в еду может попасть значительная доля химических веществ, небезопасных для здоровья человека. Среди них есть такие, как фталаты или бисфенол А.

Последний признается Европейским агентством по вопросам безопасности продуктов питания, как безопасный компонент из-за свойства расщепляться и выходить из организма вместе с мочой. Но доктор Вандерберг считает, что опасность данного соединения недооценена. Ссылаясь на целый ряд научных исследований, она демонстрирует, что подобные химикаты способны влиять на гормональный фон и потенциально могут повышать риски возникновения ожирения, диабета и даже онкологии.

Еще один ученый из США, эксперт по здоровому питанию Алан Арагон, поддерживает точку зрения коллеги. Он напоминает, что безвредность бифсенола A не подтверждается ни одним экспериментальным исследованием. Поэтому для сохранения здоровья лучше отказаться от применения пластиковых контейнеров для еды. Последствия такого способа питания, уверен специалист, могут быть очень плачевными. Опыты же с вышеуказанными полимерами усложняются еще и тем, что их участники гипотетически могут отравиться. Все исследования на безопасность пластика проводятся с задействованием лабораторных животных.

Источник: grodno24.com