 

Байден на переговорах забыл имя премьера Австралии

16.09.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».

В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега и американский лидер в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.

На презентации инициативы Байден поблагодарил по видеосвязи Джонсона, назвав его по имени, после чего, сделав паузу, глава США повернулся к экрану с Моррисоном, показал на него пальцем и заявил, что хочет поблагодарить и австралийского премьера. Затем президент снова на мгновение замолчал, а потом назвал своего собеседника «парнем с противоположной стороны», «приятелем» и «господином премьер-министром», передает РИА «Новости».

Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).



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