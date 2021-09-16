Тяжелую скорострельную САУ решили создать на базе «Арматы»

На базе унифицированной платформы «Армата» концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров. Новая САУ нужна РФ для превосходства над технически сопоставимым противником, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе «Армата» в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном «Уралвагонзавод» разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

Другой источник в «оборонке» уточнил, что «перспективная САУ на платформе «Армата» будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки «Коалиция-СВ» с повышенной скорострельностью».

«Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», – сообщил второй собеседник.

«Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.