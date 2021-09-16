 

Тяжелую скорострельную САУ решили создать на базе «Арматы»

16.09.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа базе унифицированной платформы «Армата» концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров. Новая САУ нужна РФ для превосходства над технически сопоставимым противником, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе «Армата» в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном «Уралвагонзавод» разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

Другой источник в «оборонке» уточнил, что «перспективная САУ на платформе «Армата» будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки «Коалиция-СВ» с повышенной скорострельностью».

«Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», – сообщил второй собеседник.

«Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.



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