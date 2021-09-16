Водителей предупредили о новых жестких санкциях

Жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах начнут применять инспекторы ГИБДД к российским водителям.

Как отмечает издание Autonews, первые сообщения о запретах появились еще весной 2021 года, однако ранее инспекторы ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же водителям вместе с материальным взысканием станут выдавать предписание о снятии шторок в установленные сроки или даже будут принуждать снимать их на месте. Причиной стало подведение каркасных шторок под определение из технического регламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Неправильным использованием считается передвижение автомобиля с задернутыми шторками. В Техническом регламенте при этом указано, что ограничивать обзор водителя не должны никакие посторонние предметы. В этой связи к эксплуатации во время движения запрещаются сетки, шторки, а также тонировочная пленка на передних боковых стеклах.

За такое нарушение полагается штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД имеет право изъять неправильно установленные шторки прямо на месте, а если это невозможно – выдает предписания об устранении в течение 10 дней.

Если требование не будет выполнено в указанный срок, автоинспекция остановит регистрацию автомобиля.

Ранее ГИБДД решила провести масштабные рейды во многих регионах: будут выявлять нетрезвых водителей, обещая останавливать максимальное количество автомобилей.