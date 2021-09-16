 

SpaceX запустила на орбиту Земли космический корабль с четырьмя туристами

16.09.2021, 7:42, Новости дня
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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала из космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Позже Crew Dragon отсоединился от ракеты-носителя и поднялся на орбиту Земли на высоте 585 км, что является рекордной для этого космического корабля (ранее он доставлял людей и грузы на Международную космическую станцию, которая находится на высоте чуть больше 400 км).

Second phasing burn complete. Dragon and the @inspiration4x crew have reached a circular orbit of 585km – a new Dragon altitude record

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

На борту Crew Dragon находится полностью непрофессиональный экипаж из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.

На орбите планеты они проведут три дня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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