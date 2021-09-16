В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0, есть погибшие
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Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км в уезде Лусянь на севере города Лучжоу.
Через час после толчков местные власти сообщили о двух погибших и трех пострадавших, пишет “Синьхуа”. Жертв и пострадавших обнаружили в селе Цаоба.
В результате землетрясения были разрушены дома, отмечает агентство.
Спасательные работы еще продолжаются.
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