 

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0, есть погибшие

16.09.2021, 7:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км в уезде Лусянь на севере города Лучжоу.

Через час после толчков местные власти сообщили о двух погибших и трех пострадавших, пишет “Синьхуа”. Жертв и пострадавших обнаружили в селе Цаоба.

В результате землетрясения были разрушены дома, отмечает агентство.

Спасательные работы еще продолжаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Пандемия ставит немецкие клиники на грань возможностей

17.04 / Правительство не поддержало инициативу об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных

25.04 / Не только престиж, но и прагматика — France 24 оценил российские планы на свою космическую станцию

30.05 / В масках, но без дистанции. Во Франции провели экспериментальный концерт

28.06 / Романенко: День Конституции в Украине напоминает вуду-обряд, когда люди, каждый день ее нарушающие, делают вид, что этот документ имеет для них значение

31.07 / К программе кешбэка за туры по РФ подключились больше 1 тыс. операторов

13.09 / “Арестовать Клинтонов и Цукерберга”. Политтехнолог предложил Трампу ввести военное положение в случае поражения на выборах

10.09 / Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

14.09 / Поддерживаемое Хафтаром правительство Ливии подало в отставку

19.03 / Бренд Jaguar начал прием заказов на обновленный Jaguar XF в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика