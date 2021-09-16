В Карпатах случился взрыв, двое туристов погибли, четверо пострадали – ГСЧС

“Группа туристов из 12 человек, двое из которых дети, во время привала… развели костер, в результате чего произошел взрыв, четверо туристов получили травмы, еще двое погибли”, – говорится в сообщении.

Что именно взорвалось, в ГСЧС не уточнили.

Спасатели помогли выжившим членам группы спуститься с горы в село. Пострадавших и детей увезли автомобилями повышенной проходимости, кроме одного человека, который пострадал сильнее всех – его спустили на носилках.

Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС двух областей привлекалось 48 человек и 14 единиц техники.

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