15 сентября оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины три раза – штаб ООС

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16.09.2021, 7:42, Новости дня
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“Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевка российские оккупанты вели огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра”, – говорится в сообщении.

С начала суток 16 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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