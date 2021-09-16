Семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по 1 млн рублей

Семьям четырех погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области выплатили по 1 млн рублей, информирует правительство региона.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе», – передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

Отмечается, что 4 млн рублей на выплаты выделили из резервного фонда региона.

Ранее был найден черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе погибли четыре человека, 12 пострадали. Выжившие доставлены в больницу поселка Магистральный. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе власти региона пообещали оказать помощь.