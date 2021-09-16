 

Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России

16.09.2021, 7:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, сообщил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника.

По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.

Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.

В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».



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