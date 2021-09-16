 

Назван планируемый срок поставок первых атомных подлодок Австралии

16.09.2021, 7:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПервые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По словам премьера, первые из восьми атомных субмарин будут построены и введены в эксплуатацию в середине следующего десятилетия. «Относительно благоприятная обстановка, которой мы наслаждались на протяжении многих десятилетий в нашем регионе, осталась позади. Мы, без сомнения, вступили в новую эру, с новыми вызовами для Австралии и для наших партнеров, друзей и стран всего региона», – передает ТАСС слова Моррисона.

Премьер подчеркнул, что создание партнерства AUUKUS стало «величайшей инициативой в вопросах безопасности» с 1951 года, когда был заключен Тихоокеанский пакт безопасности – военный союз Австралии, США и Новой Зеландии (АНЗЮС). Он отметил, что в его рамках страна получит «доступ к самым современным подводным технологиям для защиты Австралии и ее национальных интересов».

Также Моррисон сообщил, что для строительства атомного подводного флота будет использована военно-морская верфь в Аделаиде, где французская Naval Group должна была построить субмарины в рамках разорванного соглашения между Австралией и Францией. «Строительство подводных лодок в Аделаиде не повлияет ни на одно из международных соглашений Австралии о нераспространении ядерного оружия. Реакторы прибудут в Австралию уже с обогащенным ураном <…> и их не нужно будет заправлять топливом в течение всего срока службы», – сообщил премьер-министр.

Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Напомним, ранее в четверг Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал.



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