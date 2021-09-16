НЛО распыляют неизвестную форму жизни в виде осадков

2 ноября 1959 года в 110 километрах от столицы Португалии Лиссабона жители города Эвора смогли наблюдать НЛО, которое рассеивало нити из живых существ, обжигающих человеческую кожу.

Странный “волосопад”

Директор местного колледжа Жоаким Амарал приказал сотрудникам вынести на улицу телескоп и как следует рассмотреть объект. Однако подчинённые не успели этого сделать — едва они вытащили телескоп на улицу, как объект скрылся. Но учёным повезло: в небе над Эворой появилось другое НЛО — более сложной формы. Оно состояло как бы из двух половинок. Верхняя часть была шарообразной, а нижняя то и дело расплывалась и колебалась, словно объект не имел твёрдых стенок и был наполнен жидкостью. Вторая тарелка передвигалась странными рывками.

Наблюдавшему за НЛО преподавателю колледжа Хосе Игнасио Брито сначала показалось, что кто-то из студентов нетерпеливо дёргает телескоп, однако вскоре он убедился, что это объект буквально прыгает по небу, резко уходя из зоны наблюдения.

Далее произошло необъяснимое: стоило второму НЛО скрыться, как с чистого неба на город пошёл дождь из тончайших нитей. Они по отдельности или целыми прядями сыпались на Эвору четыре часа подряд и покрыли собой все крыши города, асфальт и газоны. Это происходило не только над Эворой, но и над авиабазой в двадцати километрах от города, командование которой тоже наблюдало необычное явление. О “волосопаде” в Лиссабон докладывал командир базы генерал Томазо Сильва.

Преподаватель Хосе Брито не растерялся — в нём заговорил учёный. Так как при любом прикосновении падающие с неба странные нити исчезали, Брито осторожно накрутил их на карандаш и поместил в чистую стеклянную баночку, приготовленную для опытов по биологии. Он надеялся, что наука сумеет понять, что это за вещество.

Гость с неба

Ёмкость была передана для исследования в Лиссабонский университет. В лаборатории содержимое подверглось спектрометрическому анализу и было помещено под микроскоп. Спектрометр поведал учёным, что вещество состоит из углерода, железа, магния и крохотных долей других веществ. В общем, ничего необычного. Не было даже ванадия, который обычно даёт учёным возможность понять, что вещество не с Земли.

А вот микроскоп приготовил для профессоров университета сюрприз — они нашли в нитях неизвестное ранее науке живое существо.

Организм, общая длина которого достигала примерно 4,3 миллиметра, состоял из плотного ядра яично-жёлтого цвета и ряда щупалец, которые, на первый взгляд, совершенно не были прикреплены к нему. Очевидно, перемычка существовала, но была прозрачной. Существо реагировало на свет, шевелило щупальцами, которые то вытягивались, то сокращались, и ему совершенно точно было некомфортно под предметным стеклом — оно выставляло перед собой щупальца, стараясь защититься от него. На концах щупальцев учёные сумели рассмотреть некое подобие пальчиков. Сами щупальца состояли из ряда сокращающихся волокон.

Разумеется, сейчас учёные первым делом сделали бы анализ ДНК, но в 1950-х годах наука делала в этом направлении первые шаги, видимо, это никому не пришло в голову. Собственно, даже в криминологии метод определения ДНК был впервые применён только в 1987 году.

Увы, вскоре существо перестало двигаться. Учёные решили, что оно погибло от голода, было травмировано предметным стеклом или же условия на Земле оказались неподходящими для гостя из далёкого космоса. Когда в структуре существа стали происходить существенные изменения, учёные пытались законсервировать его, но попытки оказались тщетными — космический гость изменил цвет и продолжил распадаться. Впрочем, формалин не спас бы положения — попавшие в него ткани изменяют свою структуру, а белки разлагаются так, что никакой анализ ДНК сделать уже невозможно.

Вскоре ядро существа потеряло форму, щупальца съёжились, существо окончательно утратило первоначальный вид. Учёные, которые видели его, до конца жизни оставались в уверенности, что над Эворой представители внеземной цивилизации ради эксперимента распылили какие-то формы внеземной жизни. Возможно, это было сделано для того, чтобы понять, можно ли воссоздать на Земле привычную среду обитания, и увидеть, как микроорганизмы будут воздействовать на людей.

Но почему тогда, в 1959 году, они не зазвонили во все колокола и не заявили об открытии? На этот счёт есть несколько гипотез. Главной из них остаётся версия, что погибшее существо было таким крохотным и распадалось так быстро, что они побоялись прослыть в научной среде чудаками. Это автоматически означало бы, что карьере каждого из них пришёл конец.

Со временем изучить существо стало невозможно — в 1976 году лаборатория Лиссабонского университета сгорела, а вместе в ней было утрачено и предметное стекло с “инопланетянином”. Даже когда о произошедшем узнал писатель–уфолог Рауль Беренгель и разместил уцелевшую фотографию погибшего космического пришельца на обложку книги “НЛО: дверь в нулевой год”, вышедшей в 1978 году, его информаторы наотрез отказались предавать свои имена известности. Все они предпочли остаться анонимными источниками. В общем, открытие погубил страх перед насмешками коллег.

Не только над Эворой

Эвора стала не единственным городом, где происходили подобные вещи. Выпадение загадочных нитей наблюдали в 1954 году во Флоренции. 27 октября на местном стадионе шёл матч с участием футбольного клуба “Фиорентина”. Он был прерван появлением в небе двух НЛО в форме светящихся веретён, которые сначала зависли над стадионом, а потом стали совершать зигзаги. Это происходило на глазах у тысяч изумлённых зрителей в течение девяти минут, а потом с неба посыпались “волосы ангела”, при прикосновении превращавшиеся в слизь. Субстанция была изучена в лаборатории местного университета профессором Данило Гоцци. Спектрографический анализ показал, что “осадок” состоит из кальция, кремния, магния и бора. Он улетучивается при нагревании, но в холодном виде остаётся довольно плотным. Гоцци определил его как “кремниевое стекло”.

Ситуация повторилась в 1962 году — снова на стадионе, который посетили НЛО. Причём на этот раз вещество таять не торопилось — оно несколько дней лежало на газонах города и “радовало” горожан редкостной вонью.

Нити изучали в СССР

Выпадали такие “осадки” и в СССР. Знаменитый советский уфолог Феликс Зигель рассказывал о явлении как о тончайших нитях неизвестного происхождения, которые часто падают с неба после пролётов НЛО. Эта субстанция имеет серебристую окраску, иногда даже светится, иногда плотным ковром покрывает землю, но через несколько часов бесследно исчезает. Если прикоснуться к нитям руками, они тают, оставляя неприятный запах, часто после этого на руках остаются ожоги или пятна. Зигель указывал, что в некоторых случаях нити могут быть слаборадиоактивны.

В СССР субстанцию тщательно исследовал академик Петрянов-Соколов, но единственным выводом, к которому пришёл советский учёный, был вывод о том, что вещество не является природным по происхождению. Оно кем-то создано.

Известно, что к нам в страну вещество попало через писателя-фантаста Ляпунова, который в 1967 году получил от новозеландских коллег запечатанную пробирку. При увеличении под микроскопом в 500 раз было видно, что вещество представляет собой волокна “с толщиной составляющих менее 0,1 микрона. Основная масса волокон спутана в комки или отдельные нити толщиной 20 микронов. Волокна белого цвета, полупрозрачные. Анализируемый материал не является аналогом какого-то известного образования”. Вещество передавали из одного НИИ в другое, его исследовали даже в Институте судебной экспертизы при Прокуратуре СССР, но никаких внятных результатов получено так и не было.

Уфологи утверждают, что странный космический осадок выпадал в 1990 году над городом Иваново, причём очевидцы рассказывали, что голуби, попадавшие под “волосы ангела”, начинали летать боком, у них нарушалась координация движений. В 1992 году нити появились под Краснодаром и в Вологодской области.

Уже в XXI веке американцы стали утверждать, что эта субстанция опасна для людей и вызывает обострение хронических заболеваний. А однажды в нитях нашли неизвестный ранее вирус гриппа, и конспирологи тут же заговорили об испытаниях нового биологического оружия “мировым правительством”. В общем-то, то, что “оружие” — биологическое, после событий в Эворе ни у кого не вызывало сомнений. Вот только чьё оно? Ведь если в XX веке есть технологии для распыления подобного вещества в воздухе, то ни в XIV, ни в XVIII веке их не было. А летописи утверждают, что “волосы ангела” сыпались с неба задолго до технической революции. Например, непонятным пухом в 1477 году в Японии была засыпана целая провинция, а в 1741 году нити падали в английской деревушке Селборн.

Любопытно, что вся эта история перекликается с известными событиями на Ведлозере. В этом месте, известном частыми посещениями НЛО, в 1933 году прошёл настоящий дождь из вещества, которое напоминало студень. Крестьяне сгребали его лопатами подальше от домов, а местная знахарка собирала в банки и хранила в погребе. Во время войны, когда не было медикаментов, она лечила этим веществом односельчан и раненых красноармейцев. Трудно сказать, были ли это тоже “волосы ангела”. Ясно другое: явление это нуждается в дальнейшем изучении, которое почти невозможно из-за редкости феномена и быстрого разложения вещества.