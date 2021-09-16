 

Цивилизация майя никуда не исчезала, утверждают ученые

16.09.2021, 7:35, Разное
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Исследователи утверждают, что цивилизация майя вовсе никуда не исчезала. Это общество существует по сей день, однако его политическая система очень давно пришла в упадок.

Майя жили в Центральной Америке, а также на полуострове Юкатан примерно с 1800 года до нашей эры. Древняя цивилизация «исчезла» между 800 и 1000 годами нашей эры.

Многие исследователи связывают упадок цивилизации с обнаруженными городскими руинами. На самом деле все обстоит иначе, сообщает Livescience.

Цивилизация майя никуда не исчезала, утверждают ученыеЭксперты обращают внимание на то, что в упадок пришло не общество, а существующая политическая система. Исследователь Лиза Люсеро (Lisa Lucero) считает, что сегодня в Центральной Америке, а также за ее пределами проживает около 7 млн представителей этой древней цивилизации.

У майя не было сильного лидера, способного объединить больше количество небольших государств, которые располагались рядом с главным городом. У каждого отдельного государства был свой лидер, который не был готов делиться властью и ресурсами.

Данная ситуация привела к тому, что между 800 и 1000 годами нашей эры некоторые государства стали исчезать, а другие, наоборот, процветали, то есть не вся цивилизация майя пришла в упадок.

Причины упадка были совершенно разными, например, главный город Чичен-Ица лишился своего статуса из-за сильной засухи. В то же время Майяпан (полуостров Юкатан), ускорил свое развитие. Большое значение на численность коренного населения оказали европейцы, которые привозили с собой различные болезни. Войны внутри региона также оказали свое деструктивное влияние на общество.



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