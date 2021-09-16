Власти оказались не уверены в эффективности ревакцинации в США

Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не могут с уверенностью сказать, верны ли выводы относительно необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах, свидетельствует отчет на сайте регулирующего органа.

В отчете констатируется, что есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. Есть также исследования, которые это не подтверждают. В управлении отмечают, что, согласно имеющимся данным, разрешенные к применению в США вакцины «по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания и смерти», передает ТАСС.

«Есть много потенциально имеющих отношение к этому исследований, но управление не проводило независимых оценок или проверок исходных данных или сделанных выводов», – отмечается в документе.

В отчете прокомментировали публикации, согласно которым результаты некоторых исследований свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. В управлении отметили, что есть различные факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». «Из-за этой необъективности некоторые исследования могут быть более надежными нежели другие», – констатировали сотрудники регулирующего органа. В нем подчеркнули, что, вероятно, «точнее всего отражают эффективность вакцин для населения США» те исследования, которые проводятся в стране.

Специалисты управления, как ожидается, на этой неделе проголосуют по вопросу об одобрении к широкому применению бустерных доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября, как ожидается, начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса.

Ранее стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он сообщил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.

Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.