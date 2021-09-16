В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина

На днях стало известно о том, что в окружении политического лидера оказались коллеги, у которых был обнаружен коронавирус. Сам Владимир Путин ранее привился российской вакциной “Спутник V”, однако все равно принял решение какое-то соблюдать режим самоизоляции.

Новость об изменениях в жизни президента вызвала некоторую тревогу в обществе и породила вопросы, на которые ответил пресс-секретарь Дмитрий Песков. В первую очередь журналисты спросили у политика, может ли в России быть объявлен новый локдаун после самоизоляции президента. Представитель Кремля четко ответил, что речи об этом пока не идет – об этом сообщила “КП”.

Комментируя вопрос об ожидании новой волны коронавируса, Песков подчеркнул, что здесь существует широкий диапазон мнений, так как различные вирусологи отвечают на этот вопрос по-разному.

Что касается рабочего графика президента, то режим самоизоляции никак не повлиял на его будни – об этом сообщил портал URA.RU. По словам Пескова, политик должным образом участвует во всех рабочих мероприятиях. Лидер чувствует себя хорошо, он здоров и активен, что доказывает эффективность отечественной вакцины – отмечает RT. Сроки режима самоизоляции Владимира Путина определят врачи.

Ранее Владимир Путин заявил о важности слаженной работы “Единой России” и правительства.