Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября

Домна Никодимийская перенесла пытки и была казнена из-за веры, которую она приняла вопреки гонениям. Великомученицу принято вспоминать 16 сентября, следуя важным обычаям и традициям. Этот православный праздник в народе называют Домнин день или же день памяти Домны Доброродной.

Наши предки верили, что в условленную дату можно избавиться от неприятностей с помощью обряда. На Руси в Домнин день на колья вокруг огорода или на столбы у ворот

вешали лапти, которые носил глава семьи. Считалось, это это помогает привлечь в дом благополучие и уберечься от порчи. Обувь хранили как зеницу ока и трепетно берегли.

Православный праздник 16 сентября — отличный повод распрощаться с грудой хлама. По традиции в Домнин день нужно выбросить из дома старье, изношенные вещи, потрепанную исхудалую одежду. По возможности все это следует сжечь в безопасных условиях.

Запретов в этот день немало. В первую очередь они касаются представительниц прекрасного пола. Девушкам нельзя не только наряжаться в дырявую или потертую одежду, но и гулять в одиночку после заката — так можно привлечь злые силы. Этот православный праздник — не повод для сватовства и женитьбы, слишком высок риск распада будущего брака. 16 сентября постарайтесь готовить пищу только с хорошим настроением и не обсуждать чужие изъяны.