 

Арестованы обвиняемые в убийстве пенсионерки в Подмосковье мигранты

16.09.2021, 5:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбвиняемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки под Сергиевым Посадом мигрантов арестовали по решению суда, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

«Судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки», – сказала Врадий ТАСС.

Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два мигранта, им предъявлено обвинение.

«Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, после чего те покинули это место.

Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления, по его мнению, в общежитиях для мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, чтобы в случае совершения кем-то преступления автоматически все вылетали на родину.



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