Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.

Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости».

«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – сообщил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.

Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у РФ канал доставки газа в Европу.