Китай обвинил Австралию, Британию и США в «блоковом» мышлении

Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUUKUS) призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, информирует Reuters.

«[Странам] не следует создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон. В частности, они должны избавиться от своего мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков», – приводит слова представителя китайского посольства Лю Пэнъюй ТАСС.

Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

При этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заверил, что Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не ведут речь о возможности разработки Австралией ядерных вооружений в рамках формирования Вашингтоном, Канберрой и Лондоном нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности.

В августе вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море. В конце июля американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море.