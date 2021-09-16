Четвертая волна. Накроет?

Российские медики и вирусологи прогнозируют новую пандемию коронавируса в конце сентября.

В неизбежности четвертой волны практически не сомневается главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко: «Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября». В этом дипломатичном высказывании Проценко не упоминает, что вакцинация в РФ так и не стала массовой.

Летом резко возросла заболеваемость COVID-19

Июньская волна была столь стремительной и агрессивной, что, пожалуй, за все время пандемии привела к тому, что на короткое время в пункты вакцинации в столице, да и в регионах реально выстроились очереди. Отчасти энтузиазм населения основывался на том, что любой выезд на отдых в курортные зоны обязывал иметь при себе либо справку о вакцинации, либо свежий ПЦР-тест.

Но всплеск сознательности был недолгим. И вакцинация опять стала буксовать. Летом британский вариант вируса сменился на более заразный штамм — «дельта» Его особенность — в скорости распространения, попросту в заразности. Разработчики российских вакцин от COVID-19 стали исследовать свои препараты на эффективность по отношению к этому штамму. В Центре им. М. П. Чумакова сообщили, что клинические исследования вакцины КовиВак доказали ее эффективность и против штамма «дельта».

И эффективность Спутника V против штамма «дельта», как утверждали разработчики, составила 90%.

А самым значимым эффектом вакцины оказалось то, что она гарантирует: в случае заражения ковидом течение болезни будет легким и не угрожающим жизни. По сообщениям Роспотребнадзора, всего менее 1% прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 заболели коронавирусной инфекцией.

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Летом были обновлены и рекомендации по вакцинации. Появился отдельный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Вакцина Спутник V теперь рекомендована для пациентов с ВИЧ-инфекцией, если они находятся на АРВ-терапии минимум четыре недели. Причем использование вакцины рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схем АРВ-терапии и вирусной нагрузки.

Появился регламент действий при наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, а также по вакцинации онкобольных и беременных.

Новорожденные, зараженные коронавирусом, в родильном доме клинической больницы №5 в Волгограде. Фото: РИА Новости

Но россияне, по опросам социологов, в собственное «авось» верили больше, чем в Роспотребнадзор. Для многих когнитивным диссонансом стал показ в одной информационной программе на центральном канале репортажа о вакцинации в карельской деревне с рассуждениями о ее смертоносности, а пятью минутами позже — кадрами о массовом ликовании на праздновании Дня независимости РФ в столице. И Питерский экономический форум, и выпускной «Алые Паруса», День города в Москве добавили «дрожжей» в укрепление пофигизма. Рекомендация «соблюдайте безопасную дистанцию» в предлагаемых обстоятельствах превратилась в устаревший мем.

В начале сентября ковид ускорился по всему миру

«233 миллиона зарегистрированных заражений в мире — такова статистика на 10 сентября от американского Университета Джонса Хопкинса. Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас в США. Всего там выявили 40 млн инфицированных, 170 тысяч за сутки. На втором месте Индия — 33 миллиона и 35 тысяч за сутки, на третьем — Бразилия, 21 млн и 31 тысяча соответственно.

В Канаде, Великобритании, США и Европе заболеваемость в несколько раз превышает показатели начала лета. И это при значительно большем числе привитых, чем в России.

В США привились от COVID около 55% взрослых, в Канаде и Великобритании — 70%, во Франции и Италии — 63%, в Германии — 61%, в Австрии — около 60%, в Израиле — 65%.

Учитывая критическую ситуацию с распространением вируса, президент США Джо Байден заявил, что все госслужащие должны пройти вакцинацию. Она затронет около ста млн человек.

Так или иначе, но мир приходит к тому, что свобода быть непривитым слишком дорого обходится человечеству. Расходы на борьбу с пандемией перешли в первую десятку статей расходов госбюджетов.

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Официальная статистика в РФ вызывает недоверие

По утверждению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости в начале сентября наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, а 30 регионов остаются на плато по заболеваемости. Плато, как показали последние дни, очень зыбкое.

Только в Москве, несмотря на вакцинирование 50% населения города (о чем сказал мэр Собянин), за сутки (12 сентября) выявили 2022 новых заболевших коронавирусом. Это на 430 больше, чем днем ранее, и самое большое количество с середины августа. Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе после отпусков, прошло две недели, рассказал РИА «Новости» профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 млн россиян, полностью привились уже 39,8 млн человек, но это всего 27% от планируемой вакцинации. Ускориться, увы, не получается. РФ по темпам вакцинации — 350 404 человека за последнюю неделю, на 19-м месте в мире. После Мьянмы и Аргентины.

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В РФ ковидом переболели уже более 7 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой,

это более 90 млн человек, и достичь этого показателя планируют к 1 ноября 2021 года. Похоже, планы эти мало реализуемы.

В то же время ряд специалистов-медиков и журналистов высказывают сомнения насчет объективности официальной статистики. Она может быть еще более удручающей. Дело в том, что на графике заболеваемости и смертности от коронавируса, публикуемом оперштабом, данные последнего месяца выглядят практически как ровная линия, в то время как любая объективная статистика при ежедневной погрешности на графике выглядит как «пила» — то есть с «зубцами». Есть мнение, что объективные данные намеренно скрываются из-за приближающихся выборов в Госдуму 17‒19 сентября.

Так или иначе, специалисты сходятся во мнении: очередной локдаун не сдержит эпидемию. Карантин может лишь на время ограничить распространение коронавируса, но после отмены запретов эпидемия вспыхнет снова. Без тотальной вакцинации не обойтись.

Пенсионеры — главные жертвы коронавируса

Фото: Dmitri Lovetsky / ТАСС

Уроки пандемии в РФ выглядят неутешительно. По сути, общество раскололось, и всеобщей солидарности в борьбе с ковидом среди населения нет. Тихая война стала косить стариков и больных, а они, по известной в народе «мудрости», — не жильцы. Если бы случилось невероятное и каждый непривитый мог увидеть в лицо свою жертву — того, кого он заразил и кто не пережил болезнь, то, возможно, разговоры о свободе выбора — прививаться или нет, закончились бы.

По данным Росстата, с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года количество пенсионеров в РФ уменьшилось на 1 млн 999 тысяч человек — на рекордную величину за последние 23 года. При средней пенсии в 15 977 рублей это уменьшило расходы пенсионного фонда на 230 млрд рублей в год. Экономия, однако…

Наталья Чернова, обозреватель

Использованы данные сайта стопкоронавирус.рф, Роспотребнадзора, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

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