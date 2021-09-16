Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – отметил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров.

«ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти.

«В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер».

Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны.

Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии».

После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, сообщил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране.

В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением.