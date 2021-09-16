В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью

В Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры, рассказали в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.

«Это первый в мире опубликованный случай о подростке, которому потребовалась госпитализация из-за пристрастия к видеоигре Fortnite. Группа исследователей не нашла никаких предыдущих ссылок, опубликованных в основных изученных базах данных», – пояснили в пресс-службе университета, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ребенок не выходил из дома, избегал общения, отказывался обращаться в медицинские службы, не проявлял интереса к происходящему вокруг, проявлял большую избирательность в своих вкусах, его занятия были ограниченны, у него наблюдалось расстройство сна, он не заботился о личной гигиене.

У пациента диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери (она умерла год назад от онкологии после двух лет болезни).

Эксперты объяснили, что «игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний».

Лечение ребенка проходило в течение двух месяцев. В результате он стал уделять меньше времени игре, улучшил личную и социальную деятельность.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала каталог заболеваний, в который была внесена игромания.