SpaceX запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж которого вошли трое гражданских с опытом пилотирования летательных аппаратов и врач детской больницы.

Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20.03 по времени Восточного побережья США (03.03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

Спустя две минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты-носителя, которая, как утверждают в SpaceX, в автоматическом режиме снизилась и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Через 8 минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя, и спустя приблизительно три минуты от нее отсоединился сам корабль. После этого распахнулся защитный кожух расположенного на носу Crew Dragon стеклянного купола. Он был установлен на корабль специально для туристических миссий и располагается на месте механизма, предназначенного для стыковки с Международной космической станцией (МКС).

Как ожидается, полет продлится около трех суток, после чего Crew Dragon произведет снижение и совершит посадку на воду в Атлантическом океане. Во время трехдневного полета корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле. По словам бизнесмена, Inspiration4 является благотворительной акцией, в рамках которой он надеется собрать 200 млн долларов для Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе (штат Теннесси). Сам он перечислил на счет больницы 100 млн долларов, еще 13 млн долларов поступили от разных филантропов с момента начала акции, в том числе от тех, кто принял участие в лотерее на право стать членом экипажа корабля.

Айзекмэн, выступающий в роли командира корабля, увлекается пилотированием реактивных самолетов, в его личной коллекции есть истребитель МиГ. Профессор геологии Сайен Проктор ранее трижды пыталась вступить в отряд астронавтов НАСА, была участницей длительной программы имитации полета на Марс, также увлекается пилотированием. Семброски раньше служил в ВВС США, ему доверена роль бортинженера корабля.

Помимо благотворительной миссии участники полета ставят перед собой научные цели. Предполагается, что экипаж проведет исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого «будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов». В дальнейших планах SpaceX не только доставлять туристов на орбиту, но и на МКС до момента завершения эксплуатации станции.

Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.