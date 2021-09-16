На заборе слово из трех букв — ФСБ

За что отправили в колонию семью челябинских анархистов.

Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум с половиной годам лишения свободы анархиста Дмитрия Цибуковского и к двум годам — его жену Анастасию Сафонову. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Супругов обвиняли в том, что в 2018 году они вывесили растяжку с надписью, обвиняющей ФСБ в преступлениях, на заборе челябинского управления спецслужбы. Кроме того, Цибуковскому и Сафоновой вменяли вандализм из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке, однако суд освободил их от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности.

Анархисты не признали свою вину. Цибуковский и Сафонова указывали, что акция возле здания ФСБ носила мирный характер и не содержала признаков хулиганства, а рисунки против пенсионной реформы они не наносили. При этом Цибуковский неоднократно заявлял, что в 2018 году во время первого задержания его пытали, однако военно-следственный отдел СК выписал уже пять отказных постановлений в возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий со стороны оперативников ФСБ.

«Новая газета» анализирует, как велось расследование уголовного дела против челябинских анархистов и какую позицию они сами занимали по вменяемым эпизодам.Файер — знак вражды

В обвинительном заключении (копия есть у «Новой газеты») говорится, что Дмитрий Цибуковский в феврале 2018 года являлся активистом незарегистрированного межрегионального анархистского движения «Народная самооборона», «пропагандирующего отрицание действующей политической власти». Тогда же на странице в «ВКонтакте», где Цибуковский был зарегистрирован под ником Дмитрий Либертаров, анархист увидел запись о неделе акций солидарности с репрессируемыми анархистами. Сообщение призывало опубликовать трафареты с лозунгами.

В то время как раз стартовал процесс по «делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) — по мнению спецслужб, это была группировка анархистов с ячейками в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. Сами активисты утверждали, что никакой «Сети» никогда не существовало. Следствию удалось довести до суда лишь дела о «сообществах» в Питере и Пензе. В Москве за ячейку «Сети» следователи приняли активистов «Народной самообороны», но и здесь дело развалилось: из столичных анархистов в колонию отправили только математика из МГУ Азата Мифтахова, он получил шесть лет за разбитое окно офиса «Единой России» на окраине Москвы. Многие фигуранты дела «Сети» заявляли о пытках.

Азат Мифтахов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В материалах уголовного дела против челябинских анархистов указано, что 13 февраля 2018 года Дмитрий Цибуковский приобрел в магазине файер и ткань черного цвета, на котором сделал надпись против ФСБ. После этого, как посчитал суд, он вместе со своей женой Анастасией Сафоновой и неустановленными лицами «вступил в сговор для совершения хулиганства возле здания УФСБ по Челябинской области».

Спустя два дня, 15 февраля, анархисты прибыли к зданию регионального управления ФСБ. Цибуковский достал из рюкзака баннер-растяжку и повесил его на заборе возле здания. Происходящее на телефон снимало «неустановленное следствием лицо». Затем Цибуковский достал из рюкзака файер и, «применяя его в качестве оружия, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, противопоставляя себя обществу и в том числе сотрудникам государственных органов», забросил его на территорию ФСБ по Челябинской области. После этого все активисты скрылись.

Уже дома, как установил суд, Цибуковский получил видео с акции, смонтировал ролик и отправил его в предложенные новости группы «Народная самооборона» в «ВКонтакте». Видео было размещено утром 15 февраля и начиналось с текста: «В знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами в Челябинске навестили здание УФСБ». На кадрах три человека в темной одежде размещают на заборе УФСБ по Челябинской области плакат черного цвета, после чего один из них на территорию ведомства бросает файер. Лица, ведущего видеосъемку, в кадре не видно.

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Жалобы на пытки

19 февраля 2018 года силовики нагрянули в цех Челябинского трубопрокатного завода, где работал Дмитрий Цибуковский, и задержали активиста. В этот же день были задержаны другие анархисты, которые, по версии следствия, были причастны к акции возле здания ФСБ.

После задержания Цибуковского отвезли домой для проведения обыска. В ноутбуке активиста в папке «Games»-«хех» силовики нашли файл «хехохо.mp4.», представляющий собой ролик с акции возле здания ФСБ. В материалах дела указано, что анархисты после задержания были опрошены и свою причастность к совершенному преступлению подтвердили.

«При этом Цибуковский Д.А. подробно рассказал о своей деятельности, а также деятельности группы «Народная самооборона» в социальной сети «ВКонтакте», основная деятельность которой заключена в дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Челябинской области, проведении акций прямого действия. Цибуковский Д.А. показал, что цель совершения преступления — популяризация деятельности группы «Народная самооборона» среди населения, а также пропагандирование ее лозунгов и методов действий, таких как провокация в отношении органов государственной власти», — говорится в материалах дела.

Позже Цибуковский отказался от этих показаний, пояснив, что они были даны под пытками: анархист заявил, что его избивали и прижигали электрошокером.

По словам активиста, около 10 ударов кулаками он получил при задержании в цехе завода, когда силовики его повалили на пол и надели наручники. Также Цибуковский пожаловался на пытки электрошокером уже в управлении ФСБ, где его якобы удерживали всю ночь.

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова. Фото из личного архива

По поводу травм, полученных Цибуковским после задержания, проводилась судебно-медицинская экспертиза (копия заключения есть в распоряжении «Новой газеты»). В документе указано, что Цибуковский получил гематому брюшной стенки, образовавшейся в результате взаимодействия с тупым твердым предметом. При этом установить сроки давности травм не представлялось возможным.

Адвокат Андрей Лепехин сказал «Новой газете», что он неоднократно направлял заявления в военно-следственный отдел СК с просьбой возбудить уголовное дело против силовиков, избивших Цибуковского. «Было вынесено пять отказных постановлений о возбуждении уголовного дела. Среди причин было указано, что, например, у органов ФСБ нет на вооружении электрошокеров. Хотя если посмотреть другие дела моих коллег, например, по «делу «Сети», то тогда сотрудники ФСБ говорили, что применяли электрошокер, так как фигурант дела хотел сбежать. То есть в одном регионе электрошокеры есть, а у нас, выходит, нет. Наша жалоба на пытки уже ушла в ЕСПЧ», — пояснил Лепехин.

Примечательно, что тогда, после ночи в управлении ФСБ, силовики отпустили анархистов, не предъявив им никаких обвинений.

Рисунки на трансформаторных будках

Эпизод по делу о вандализме относится к осени 2018 года. В материалах дела говорится, что Цибуковский и Сафонова изготовили трафарет с надписью «Наша бедность — их прибыль. Пенсионная реформа», а также подготовили баллончик с краской. 6 октября они вместе с неустановленными следствием людьми нанесли рисунки на зданиях по улицам Университетская Набережная и Чайковского. По версии следствия, анархисты своей акцией действовали «вызывающе грубо, дерзко и цинично, пренебрегли установленным в обществе порядком нахождения в общественном месте», «совершили акт вандализма по мотивам политической ненависти или вражды».

Как оказалось, за Цибуковским и Сафоновой на тот момент уже следили.

В материалах дела указан в качестве свидетеля оперуполномоченный по особо важным делам ЦПЭ МВД по Челябинской области Андони Э.Г., который вел наблюдение за анархистами. В рапорте он написал, что активисты сначала подошли к домам 185 и 185А по улице Чайковского, приблизились к хозяйственной постройке возле школы и там пробыли около 5‒10 минут. Затем анархисты прошли к трансформаторной будке и к гаражу, расположенным возле дома 70А по улице Чайковского. Спустя какое-то время «эшники» подошли к трансформаторной подстанции у дома 36 по улице Университетская Набережная, где на стене увидели изображение и надпись с текстом «Наша бедность — их прибыль. Пенсионная реформа». После этого полицейские решили задержать Цибуковского и Сафонову. На всех задержанных, кроме Цибуковского, были следы красной краски.

По словам адвоката Андрея Лепехина, всех анархистов тогда отпустили и не составили на них никакого протокола.

Протест против садизма

Наступил 2020 год. Дмитрий Цибуковский вместе с Анастасией Сафоновой решили уехать из Челябинска в Тулу, где у девушки жила больная мать, за которой необходимо было ухаживать. При этом пара не скрывалась от правоохранительных органов, в Туле Цибуковский успел устроиться работать на завод и безуспешно пытался добиться возврата своей техники, изъятой силовиками во время обыска в 2018 году. Дело о хулиганстве возле здания ФСБ дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

16 апреля 2020 года силовики нагрянули в тульскую квартиру, где жили Цибуковский и Сафонова. При этом оперативники решили выпилить дверь анархистов болгаркой.

Оперативные мероприятия оказались связаны с возбужденными уголовными делами о хулиганстве и вандализме (ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК). Анархистов задержали и перевезли в Челябинск. Сначала Цибуковского и Сафонову отправили в СИЗО, затем — перевели под домашний арест, а в ноябре прошлого года анархистам изменили меру пресечения на запрет определенных действий: им запретили покидать жилье с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

Во время прений в суде прокуратура запросила для Цибуковского и Сафоновой по шесть лет колонии. Анархисты не признали свою вину. В письменных показаниях (копия есть у «Новой газеты») Цибуковский и Сафонова заявили, что никогда не состояли в движении «Народная самооборона». Свои действия они не считают хулиганством и каким-либо другим преступлением, так как это было «выражение своего мнения относительно происходящего в стране, никакого нарушения общественного порядка, а тем более выражения явного неуважения к обществу в ходе данной акции не происходило, оружия или используемых в его качестве предметов не применялось, политической ненависти и вражды не демонстрировалось».

«Совокупность своих политических взглядов я действительно могу причислить к «анархистским», и заключаются они не в стремлении к свержению конституционного строя, захвате власти и повсеместном сеянии ненависти, как органы предварительного следствия пытаются это выставить в обвинении, а в несколько иных приоритетах, таких как сильное солидарное гражданское общество, способное отстаивать свои права и интересы, а также в неприятии полицейского произвола, политических и экономических репрессий населения, в стремлении выражать свою гражданскую позицию», — пояснял суду Цибуковский.

По его словам, ранее он узнавал о новостях, связанных с недозволенными методами дознания, такими как пытки электрическим током, побои, угрозы, психологическое давление в отношении подозреваемых, широко практикуемые в различных громких и не очень уголовных делах правоохранительными органами, в частности ФСБ.

«А после своего первого по счету задержания сотрудниками ФСБ 19 февраля 2018 года я убедился в этом на собственном примере, когда в отношении меня без видимых на то причин применили силовое задержание с использованием «боевых приемов борьбы», заковали в наручники прямо на работе, наносили побои всю дорогу до адреса моего проживания, где провели обыск, удерживая меня все время его проведения в наручниках лицом в пол, после чего доставили в здание УФСБ, где продолжили наносить удары, требовать признательных показаний

и впоследствии применили электрошокер. Относиться к данным «методам» ФСБ с приязнью и восхищением было бы несколько необычно», — комментировал Цибуковский.

В ходе прений он заявлял, что с его стороны не было никаких насильственных действий, вооруженного нападения на людей и объекты и попыток дезорганизации чьей-либо деятельности.

«Данная протестная акция носила исключительно мирный характер и преследовала своей целью выражение протеста против откровенно садистских действий, взятых на вооружение, есть опасение — на систематической основе, сотрудниками ФСБ. Я не питал и не питаю ненависти к ФСБ, к ее сотрудникам, к их политическим взглядам, каких бы они там ни придерживались, к их политической деятельности, которую они по закону вроде как не должны вести в рамках своей службы. Я был не согласен с их деятельностью, связанной с насилием и пытками, что, собственно, и выразил», — подчеркнул Цибуковский.

С ним соглашается адвокат Андрей Лепехин. По его словам, довольно странно, что следствие сочло «оружием» файер, который активисты забросили на территорию управления ФСБ.

«По логике следствия, все футбольные фанаты тоже на матчах сидят с оружием. Это какая-то фантазия следствия», — прокомментировал Лепехин.

Цибуковский же добавил, что забросил файер не в здание, не в дерево, не в окно, а целенаправленно в снег, чтобы избежать повреждений имущества, возгорания и прочих негативных материальных последствий, так как цели совершать с помощью дымного факела преступлений он не преследовал.

Комментируя дело о вандализме, Цибуковский заявил, что 6 октября 2018 года действительно была акция протеста против пенсионной реформы, однако лично он не наносил изображений на поверхности, не пользовался ни краской, ни трафаретом.

Приговор Центрального районного суда Челябинска защита анархистов обжалует в ближайшее время.

Иван Руслянников

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