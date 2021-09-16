Для каждого типа фигуры подходит разная сумка: как подобрать для себя идеальный вариант

Тип фигуры влияет на общие принципы составления гардероба, выбор определенных вещей. Однако не каждая модница знает, что его нужно учитывать и при подборе сумки. Предлагаем рекомендации, которые помогут вам не допустить модный промах. Советы разработала стилист-имиджмейкер Лусине Осепян.

Общие принципы

Чтобы не допустить ошибки при выборе сумки, помните, что она должна быть противоположной особенностям вашей фигуры. То есть обладательницы округлых форм будут наиболее выигрышно смотреться, если приобретут сумочку с прямыми углами и правильной геометрией. А если силуэт прямой, фигура спортивная, то такой леди подойдут бесформенные баулы.

Значение имеет и размер аксессуара. Если телосложение дамы крупное, не стоит впадать в крайности, увы, но огромные сумки и крохотные клатчи ей не подойдут. Аналогично и для высоких женщин: модели дизайнерских сумок на длинном ремне зрительно удлиняют и без того высокую фигуру.

Объемная сумка на плече миниатюрной девушки смотрится гротескно, поэтому лучше остановиться на аккуратной модели. А зрительно увеличить размер груди поможет миниатюрный клатч, который нужно держать в согнутой в локте руке.

Груша

Обладательницы этого типа фигуры имеют внушительные по размерам бедра, тонкую талию и слабо выраженные на фоне нижней части тела плечи. Задача сумки в этом случае – снизить контраст между верхом и низом тела. Поэтому подойдут модели с вертикальным кроем или сумка-седло. А вот от округлых вариантов, которые визуально подчеркнут пышные бедра, сделают на них акцент, стоит отказаться. Также не ваш вариант модели с длинными ручками, бесформенные мешки, крохотные клатчи без ремня, которые носят в ладони.

Если сумку будете носить у бедер, следите, чтобы она не была того же цвета, что брюки или юбка.

Песочные часы

Идеал, к которому стремятся многие представительницы прекрасного пола. Особенность такой фигуры – совпадающие по форматам плечи и бедра, на фоне которых талия выглядит осиной. Такая фигура позволяет выбрать любую сумку из всего многообразия, предлагаемого модными домами. Счастливые обладательницы «песочных часов» не ограничены в выборе и могут опираться на собственные пристрастия и конкретный стиль наряда.

Небольшой совет – сделать акцент на своей тонкой изящной талии вы сможете, выбрав сумочку, которую нужно носить именно на ней.

Прямоугольник

Или Н-образный типаж. Талия не выражена, плечи и бедра имеют примерно одинаковый формат. Обладательницам такой фигуры стоит остановить выбор на округлых сумочках. Их мягкие формы помогут подчеркнуть вашу женственность, завуалируют угловатость фигуры. Обратите внимание на модные в этом сезоне клатчи, сумки-кисеты, торбы. Желательно, чтобы сумочка была того же цвета, что и юбка или брюки, носить аксессуар стилист рекомендует у бедер. Привлекать внимание к талии не нужно, поэтому можете выбрать сумку с коротким ремнем или рюкзак.

Жесткие геометрически правильные модели не подойдут обладательницам такой фигуры, однако вы можете включить в свой гардероб поясную барсетку, которая поможет визуально приблизиться к формату «песочных часов».

Перевернутый треугольник

Таким типом фигуры обладают спортивные дамы, у которых широкие плечи, но узкие бедра, талия выражена неявно. Также типаж называется V-образным. Подойдут в этом случае сумки с плавными линиями. А чтобы визуально замаскировать недостатки фигуры, носить их лучше у бедер или ниже. Поэтому выбирать сумочки лучше с длинным ремнем. Подходящие модели: седло, хобо. А сумки с четкими углами и правильной геометрией лучше не покупать. Не подойдут и небольшие клатчи.

Яблоко

Девушки этого типа достаточно женственны, плечи и бедра у них пропорциональны, однако талия практически не выражена. Поэтому правильный выбор аксессуара поможет замаскировать эту особенность. Вам подойдут тоуты, шопперы и любые другие модели вертикальной направленности, они переключат внимание с талии на ноги, которые у дам-«яблок» очень стройны.

Однако от округлых сумочек, которые принято носить под мышкой или в зоне бедра, придется отказаться. Также лучше не выбирать модели, которые носят в районе живота или на талии – они будут акцентировать внимание на недостатках.

Конечно, советы стилиста важны, однако при выборе сумочки учитывайте и собственный вкус. Если аксессуар не нравится, носить его будет не в радость, даже если он подобран идеально.