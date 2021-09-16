В Кирове открыли первый технопарк «Кванториум»

В Кировском лицее естественных наук открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум», глава региона Игорь Васильев ознакомился с его возможностями.

«Школьные «кванториумы» – это совершенно новый формат работы с учениками, где дети получают возможность практического обучения по естественно-научным и техническим направлениям с использованием высокотехнологичного современного оборудования, к которому каждый ребенок имеет доступ в рамках учебной деятельности», – приводит слова Васильева сайт регионального правительства.

Как рассказал в ходе экскурсии директор Лицея естественных наук Алексей Ветров, благодаря новому оборудованию и наглядности обучения школьников, непростой технический материал учениками усваивается легче.

«Мы уже успели позаниматься на новом оборудовании – нам очень понравилось. Все данные сразу видны на ноутбуке и передаются в специальную программу, которая строит графики. Мне стало интереснее изучать физику, так как все опыты стали нагляднее. Считаю, что такие занятия помогут в приобретении практических знаний, которые пригодятся нам в будущем», – поделился впечатлениями ученик девятого класса Григорий Владимиров.

Для первого школьного «Кванториума» было приобретено новое оборудование для лабораторий химии, физики, экологии, биологии, робототехники, компьютерное и интерактивное оборудование. В пяти кабинетах учебного заведения проведены ремонтные работы, также завезена новая мебель.

Лицеисты во время уроков по отдельным предметам используют возможности лабораторий для изучения школьной программы, а после обеда в этих помещениях организованы дополнительные занятия для тех ребят, кто готов изучать науку на более глубоком уровне. Деятельность школьного технопарка будет реализовываться в четырех направлениях: «Робототехника», «Химия», «Физика», «Лаборатория экологии».

«Мы очень рады появлению школьного «Кванториума» в стенах нашего заведения. Новые цифровые лаборатории, с которыми мы уже сегодня работаем с ребятами, полезны и универсальны, к ним можно подключать различные датчики и устройства, проводить множество лабораторных работ, опытов. Ученики будут учиться работать как индивидуально, так и в группе. У ребят появился большой интерес, все хотят попробовать на практике новое оборудование», – рассказал учитель физики Роман Савинцев.

В рамках поддержки и развития технического творчества обучающихся в регионе открылись и функционируют три крупные площадки детского технопарка «Кванториум» в Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке. Мероприятиями детских технопарков «Кванториум» в 2021 году уже охвачено 13 230 школьников Кировской области. Также в 2020 году приобретен мобильный технопарк, который ежегодно обеспечивает возможность дополнительного образования для более 2 тыс. детей.

«Мы делаем все, чтобы наши дети учились в самых лучших, современных условиях. Кроме организации дополнительного образования школьников, мы также обращаем внимание на внешние условия: ремонт зданий, оснащение оборудованием. Так, по инициативе президента Владимира Путина с 2022 года Кировская область будет участвовать в масштабной программе по капитальному ремонту. Помимо ремонта в образовательных организациях будет проводиться и оснащение кабинетов современным оборудованием. Эта идея также была поддержана в рамках заседания президиума госсовета России», – отметил Васильев.