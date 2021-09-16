Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров.

Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.