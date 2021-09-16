 

Жители «ДНР» с российским гражданством смогут поехать голосовать в Ростовскую область

16.09.2021, 3:56, Разное
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…на 825 автобусах и 12 поездах.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных маршрутов в Ростовскую область, чтобы жители, у которых есть российское гражданство, смогли проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом, как сообщает «Интерфакс», пояснил глава «ДНР» Денис Пушилин.

Он сказал, что для избирателей из самопровоглашенной республики, решивших поехать на голосование в Ростовскую область, будет действовать упрощенный пограничный контроль.

В июле Центризбирком сообщил, что жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик смогут также проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму дистанционно. Для этого им необходима подтвержденная запись на портале Госуслуг. В целом дистанционное голосование организовано в семи регионах: в Москве, Курской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской, Мурманской областях и в Севастополе.

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С лета 2019 года в Ростовской области открыты пункты выдачи паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР». До этого на их территориях централизованно велся сбор документов для получения паспортов, после чего жителей республик централизованно привозили в Ростовскую область для личного получения документов.

Источник: Новая газета



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