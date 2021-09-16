Обвиняемого по «арбузному делу» арестовали

Подозреваемого в смертельном отравлении людей дезинфектора Антона Котова арестовали на два месяца по решению Пресненского суда Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Котова Антона меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2021 года», – цитирует представителя суда РИА «Новости».

Сам фигурант дела себя виновным не признает, сообщил его адвокат Андрей Сергеев.

«Вину он не признает, мы просили об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, посчитав его несвоевременным, меру пресечения просили более мягкую, чем заключение под стражу. В данной ситуации мы понимали, что и домашний арест – уже чудо», – отметил он.

Напомним, в Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли.

В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля.

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно.