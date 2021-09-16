 

На Госуслугах начался прием заявок на подключение к газу в рамках программы догазификации

16.09.2021, 2:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа портале Госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к газу в рамках программы социальной догазификации, сообщила пресс-служба Мицифры.

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения», – приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минцифры Андрея Черненко.

Заявка на подключение, поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации ООО «Газпром газификация» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.



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