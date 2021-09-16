 

Италия и Ливан встретились на московской кухне

16.09.2021, 1:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из возможных путей – соединение итальянской и ливанской кухни. Именно его выбрал известный ресторатор Арам Мнацаканов для своего нового проекта Mina, недавно открывшегося на Малой Никитской. Мнацаканов хорошо известен своей любовью к гастрономическому наследию Италии, но вкусы Леванта, по его собственным словам, ему куда ближе, ибо знакомы ему с детства.

Меню в Mina, разумеется, придумано – в реальности таких блюд не существует. Но это не означает, что они невозможны вовсе и не имеют будущего. В конце концов, кухни никкей когда-то тоже не было на свете. К слову, Мнацаканов нашел неожиданное подтверждение своим идеям, обнаружив, что в Ливане с XIV века существует внушительная итальянская колония, представители которой именуют себя italo-libanesi и которые все еще помнят о вкусах своей исторической родины.

Актуальное меню представляет собой продукт коллективного творчества. В его создании поучаствовали итальянец Мануэль Сурачи, француз Николя Лорье, ливанец Джильберто Нассер, грузин Гиа Хучуа и русский Вячеслав Морозов. За верное исполнение довольно сложной гастрономической симфонии из полусотни блюд отвечает шеф-повар Гузель Мухаметдинова, известная по работе в Mama Tuta.

Для гостей все начинается с комплимента в виде свежеиспеченной питы и йогурта с сушеной мятой. Раздел закусок, пожалуй, ближе к левантийской традиции. Здесь найдутся и хумусы, и лабне, и мухаммара, и бабагануш. Но хумусы, например, есть со свеклой и с тапенадом из оливок, лабне – с томатами, а мухаммара – с дипом из сладких перцев.

Салаты, напротив, скорее итальянские – с осьминогом, с козьим сыром и помидорами, с зелеными листьями, пармезаном, анчоусами и соусом тоннато.

От Италии в Mina однозначно – пиццы и пасты, но тоже неканонические, а твисты. В качестве начинок для равиоли и тортелли используются томленые телячьи щечки, качо э пепе или баклажан с нутом. А пиццы сделаны на тончайших коржах и дополнены мортаделлой с фисташками, артишоками с нутом, ветчиной с трюфельным кремом. Есть и более привычные версии, такие как «Маргарита» или «Четыре сыра», но и они исполнены так, что не похожи на канонические.

Раздел основных блюд, пожалуй, полнее всего раскрывает общую концепцию ресторана. Здесь можно найти и нежнейшего жареного цыпленка с мухаммарой, и сочные кефта из ягненка, сервируемые вместе с сардинской фреголой, и осьминога с ндуйей и бататом, и довольно затейливый стейк из лосося в шафрановом бульоне с морскими петушками и картофелем.

Раздел десертов предельно лаконичен. Здесь есть фисташковый тирамису, домашнее мороженое и оригинальные сорбеты, например, с жасмином. Но, может быть, заманчивее других выглядит тарт с пеканом, который подают со взбитыми сливками.

Средний счет – 2 000 рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Китай начал агрессивно продвигать себя через российские СМИ

11.03 / Созвездие добрых псов

07.08 / Мнение: «У кого чего болит, тот о том и говорит»

06.05 / Активисты “Молодежки ОНФ” в регионах навещают ветеранов ВОВ

10.06 / Ученые открыли кардинальный способ борьбы с распространением лихорадки денге

17.06 / Уборка квартиры с газированной водой: как ее можно применять в быту

27.03 / Евросоюз очень обижен ответными санкциями Китая

22.02 / Актер Александр Балуев назвал главную любовь всей своей жизни

30.05 / Ученые сообщили о крупнейшем прорыве в борьбе с болезнью Альцгеймера

13.12 / Обнал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика