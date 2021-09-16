 

У шестилетнего ребенка из Харькова, на которого упали футбольные ворота, черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии – врач

16.09.2021, 1:26, Новости дня
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Об этом “Укринформу” сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, ссылаясь на данные заместителя главного врача городской больницы скорой помощи Елены Полищук.

“По данным руководителя, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой”, – рассказали в горсовете и уточнили, что мальчик в сознании.

После падения ворот его нашли в бессознательном состоянии.

Инцидент произошел на территории частной школы, речь идет о лицее “Первая украинская школа”, он получил лицензию на право заниматься обучением 15 июля 2020 года, рассказал замдиректора областного департамента науки и образования Владимир Игнатьев, пишет Newsroom. Сейчас там учатся 164 ребенка.

Мальчик тоже учится в этой школе, его мама там работает. На спортивной площадке он ждал маму, рассказала спикер Московского райотдела полиции Харькова Эвелина Черепахина, сообщает Общественное. Телеканал опубликовал в Telegram видео происшествия, которое получил от анонимных источников. На ролике видно, что вблизи ворот в момент их падения было несколько детей.

Контекст:

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает “Укринформ”, в школе недавно проходило спортивное мероприятие и ворота несколько раз переставляли. почему их не закрепили, в учебном учреждении отказались объяснить.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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