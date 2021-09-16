 

В Минздраве Украины назвали четыре области, которые движутся в “красную” зону карантина

16.09.2021, 1:26, Новости дня
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“Сейчас в направлении “красного” уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская”, – сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что хотя в абсолютных цифрах число заболевших COVID-19 больше в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тыс. населения в лидерах – Западная Украина.

“И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом – больше. Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести “красный” уровень эпидемической опасности в конкретной области”, – подчеркнул Ляшко.

По данным Минздрава на 15 сентября динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в семи регионах Украины: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Ровненской областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,32 млн случаев COVID-19, умерло 54,55 тыс. человек, выздоровело 2,22 млн пациентов. Согласно информации Минздрава, за сутки 14 сентября в Черновицкой области выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции, в Тернопольской – 152, в Волынской – 102, в Закарпатской – 49.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 9 июня все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

Ляшко говорил 14 сентября, что решение об усилении карантина в Украине из-за COVID-19 рассмотрят в начале следующей недели. Он отмечал, что ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать Госкомиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) и объявить во всей стране “желтый” уровень эпидопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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