Моргенштерна повторно внесли в «черный список» украинского минкульта

Рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.

Музыкант внесен в список ведомства с 15 сентября 2021 года под именем Моргенштерн Алишер Тагирович, передает РИА «Новости».

В СБУ ранее заявляли, что гастроли российского музыканта на территории Украины запрещены, в рекомендациях ведомства фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.

Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово в суде отстаивать свою позицию.

Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.