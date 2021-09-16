США собрались передать Австралии технологии строительства АПЛ

Соединенные Штаты приняли решение передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Наша первая инициатива в рамках [нового трехстороннего партнерства между США, Великобританией и Австралией в сфере безопасности] AUUKUS заключается в том, что три страны объявят <…> об общих амбициях, направленных на поддержку желания Австралии обзавестись подводными лодками с ядерными силовыми установками», – приводит ТАСС слова представителя администрации 46-го президента США Джо Байдена.

Согласно изложенной им информации, подготовку к началу практической работы на данном направлении стороны намерены завершить в течение полутора лет. «Мы запустим трехсторонние усилия, рассчитанные на 18 месяцев, в которых будут задействованы команды – технические, стратегические и военно-морские команды из всех трех стран, чтобы определить оптимальный путь к получению [Канберрой] этого потенциала», – сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

«Как вы знаете, единственной страной, с которой Соединенные Штаты [ранее] традиционно делились технологиями [производства] ядерных силовых установок такого рода, является Великобритания. И эта договоренность уходит корнями в 1958 год. Речь идет об уникальных обстоятельствах. Мы добавляем Австралию к этому глубокому партнерству, дабы найти лучший способ для Австралии обзавестись подводными лодками с ядерными силовыми установками», – сообщил американский чиновник.

«Мы хотим подчеркнуть, что это предоставит Австралии потенциал того, чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе Индийского и Тихого океанов», – сказал представитель администрации США. По его прогнозу, результатом реализации намеченных планов будет «намного более глубокая оперативная совместимость» между ВМС трех стран, а также их специалистами в ядерной области.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет о фундаментальном решении, фундаментальном. Которое решительно привязывает Австралию к Соединенным Штатам и Великобритании на поколения. Это самый крупный стратегический шаг, который Австралия делает на протяжении поколений», – подчеркнул представитель американской администрации.

Накануне стало известно о договоренности США, Британии и Австралии по обмену военными технологиями.