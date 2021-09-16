Как придать объем и изменить стиль: лучшие осенние прически для коротких тонких волос

Если у вас короткие и тонкие волосы, то это вовсе не означает, что вы не можете сделать стильную и эффектную прическу. Достаточно иметь в арсенале несколько модных аксессуаров для создания гармоничного образа. Вот несколько вариантов причесок, которые точно стоит взять на вооружение этой осенью.

Низкий пучок

Сделать такую прическу не составит труда, даже если вы далеки от парикмахерского искусства. Соберите волосы сзади, зафиксируйте резинкой, после чего оберните локоны по часовой стрелке. Получится симпатичный пучок, который сверху также нужно зафиксировать резинкой. При желании можете использовать невидимки.

Чтобы быть в тренде, используйте незаменимый в текущем сезоне аксессуар в виде косынки. Ее можно вплести прямо в пучок. Таким образом получился образ в стиле бохо. Этот стиль — современная интерпретация стиля середины прошлого века хиппи.

Сейчас он является актуальным, как никогда. Чтобы образ получился еще более гармоничным, используйте массивную бижутерию в виде больших сережек-колец, колье, браслетов и фенечек. Хорошо, если эти аксессуары будут хендмейд.

С крабиком

Соберите волосы сзади и просто зафиксируйте их с помощью заколки-крабика. Это универсальная прическа для любого типа и длины волос. Правда, длинноволосым девушкам придется выбирать крабик размера плюс-сайз, чтобы зафиксировать все локоны.

Если же у вас короткие волосы, то вам подойдет заколка практически любого размера. Большим преимуществом такой прически является тот факт, что появляется дополнительный объем на макушке: крабик как будто приподнимает верхние волосы у корней. Соответственно, не будет видно того, что волосы редкие.

Необязательно собирать сзади всю шевелюру. Вы можете оставить пару локонов по обе стороны от лица. Это хороший вариант для круглолицых девушек, а также для тех, у кого широкая массивная челюсть. Боковые локоны смягчат образ, сделают линии более плавными.

С ободком

Не хотите фиксировать волосы с помощью заколок? Тогда на помощь придет такой аксессуар, как ободок. Он тоже очень актуален в нынешнем сезоне. Прически с ободком хороши тем, что они создают иллюзию густых волос. Плюс ко всему они удобны и универсальны, и просто незаменимы для работы. Волосы не будут падать на глаза во время работы за компьютером или с документами. Такая прическа всегда будет выглядеть аккуратно и ухоженно.

Кстати, именно ободок поможет скрыть вовремя не помытые волосы. Обычно локоны становятся жирными не на кончиках, а у корней. Если вы не успели помыть голову, то просто наденьте широкий ободок так, чтобы он находился у основания линии роста волос. Тем самым вы скроете от посторонних глаз жирные корни.

Подобный трюк можно проделать и с косынкой. Ее можно надеть по типу ободка, чтобы она закрывала линию роста волос. Если завяжете узел прямо над лбом, то получится образ в стиле середины прошлого столетия – пин-ап. Его характерные черты – это завитые локоны и алая помада на губах. В таком образе можно смело отправляться на свидание или на вечеринку. А вот для работы и офиса лучше остановиться на более нейтральном варианте.