Венера в Скорпионе. Как знакам зодиака вести себя, чтобы снизить негативное влияние звезд
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Сейчас человечество вошло в весьма интересную астрологическую фазу – Венера перешла в знак Скорпиона. Начался данный период 10 сентября, а закончится он 7 октября. Эта фаза очень сложная. В сфере личных отношений она, скорее, несет негативные моменты. Зато в профессиональной сфере она весьма благоприятна. Что несет эта фаза всем знакам зодиака?
Общая характеристика
В данный период окружающие люди становятся более чувственными, страстными, злопамятными и мстительными. Поэтому очень часто возникают крайности в проявлениях чувств.
Также в этот период усиливаются сексуальные желания. Во время этой астрологической фазы увеличивается количество измен.
Однако для бизнеса с 10 сентября наступает благоприятное время, так как обостряется интуиция на дополнительные источники финансов. Успешно пройдут инвестирования. Это время может обещать дополнительные денежные поступления.
Овен
Вам в отношениях становится скучно. Поэтому вы решите подыскать себе кого-то особенного. Возможно, тогда ваша жизнь изменится к лучшему.
Телец
В ближайший месяц представителям этого знака нужно сосредоточиться на взаимоотношениях. Почти месяц вы будете заняты исключительно этим вопросом.
Близнецы
В данный период Близнецам стоит заняться исследованием своей собственной личности. Возможно, проблемы возникают, потому что вы не можете разобраться в себе.
Рак
Данный период в жизни представителей этого знака пройдет хорошо. Им не нужно беспокоиться.
Лев
В такую астрологическую фазу представителям этого знака стоит следить за своей эмоциональностью. Возможно, в некоторых случаях нужно сдерживать свои эмоции.
Дева
Это хороший период для Дев. Они могут завести новых друзей. Жизнь представителей этого знака набирает обороты.
Весы
В этот период вам не стоит проявлять большую активность в жизни. Пусть все идет свои чередом.
Скорпион
Их таинственная и очаровательная сторона будет в этот период сильнее, чем когда-либо. Они излучают страсть и становятся подобны магниту.
Стрелец
В данный период в вашей жизни возможно эмоциональное напряжение. Поэтому будьте к нему готовы.
Козерог
Данный период как нельзя лучше подходит, чтобы завести новых знакомых. Не теряйте время, ищите друзей.
Водолей
В данный период обратите внимание на действительно важные для вас вещи.
Рыбы
Представителям этого знака можно отлично проводить время. Возможно, сейчас им нужны отношения, в которые они смогут окунуться с головой.
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