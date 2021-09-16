 

Украинский депутат Кива заявил о русофобии Зеленского

16.09.2021, 0:50, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно становился героем, а точнее антигероем международных политических скандалов из-за своих неоднозначных высказываний и даже действий, направленных против России и русских граждан. Тому свидетельство и недавние громкие заявления о войне с Россией, и противоречивый закон о коренных народах.

Оппозиционный украинский парламентарий рассказал, когда глава Незалежной начал ненавидеть русских. Депутат Верховной рады заявил о русофобии Зеленского прямо в эфире местного телеканала. Илья Кива считает, что риторика главы государства менялась постепенно.

По его словам, Зеленский начал ненавидеть русских после прихода к власти. Депутат отметил, что сегодня в речах президента слышно враждебное отношение к русскому народу. Оппозиционер подчеркнул, что до избрания на должность украинский лидер выражался намного мягче по отношению к России.

Украинский парламентарий напомнил, что еще в 2014 году Зеленский приезжал на Донбасс, где заявлял, что русские и украинцы – это один народ с одной историей. Кива подчеркнул, что риторика политика изменилась, как только он возглавил Украину: “человек диаметрально поменялся”.

Действительно, сегодня от Зеленского исходит больше русофобии. Недавно он отказался от своих слов, сказанных несколько лет назад и заявил ровно обратное: россияне и украинцы не один народ. Таким безответственным способом президент Украины решил ответить на историческую статью российского лидера Владимира Путина.



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