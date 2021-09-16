Прагматичный мальчик – Личное мнение

Сын гастарбайтера Малькова оказался, как и папаня, малым не промах.



Фото: Соцсети

В Словении у подростка — нудная мамка, которая, предполагаю, заставляет учиться и выполнять наравне с двумя братьями и сестрой какие-то домашние обязанности.

В Москве же — добренькая тётя Настя, накупившая кучу шмота и таскающая по тусовкам.

На волне хайпа малый завёл Инстаграм, в котором предлагает «рекламу/бартер/сотрудничество» и собирает донаты.



Фото: Моё

Очень прагматичный, мягко говоря, мальчик, не находите? Учиться и работать, судя по всему, не любит.

Смотрю я на всё это — на Малькова, уютно устроившегося в Настькином «Мерседесе» с её же сумкой, на прагматичного мальчика — и даже как-то жалко становится мне эту увядшую, неумную женщину.

Поматросят и бросят. Будет страдать, как выброшенная на берег рыба. Хорошо ещё, если при своём останется, в чём лично я — ну, очень сомневаюсь.

А вас мужики обирали? Или вы их? Рассказывайте, крошки: кто кого?

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