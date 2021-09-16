 

Ляшко ответил, можно ли подделать COVID-сертификат в Украине

16.09.2021, 0:32, Новости дня
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“Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать COVID-сертификат”, – подчеркнул глава Минздрава.

По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, так как в приложении “Дія” есть механизм верификации, “там все четко работает”.

“Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем, – отметил Ляшко. – Плюс значительно усиливается надзор силовых структур. И Служба безопасности Украины, и Нацполиция сейчас активно работают с теми, кто в Telegram, Facebook и WhatsApp предлагает продать справку о вакцинации или ПЦР-тестировании”.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Отмечалось, что украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели “зеленый” внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и “желтый” сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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