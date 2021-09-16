Правительство передало в управление “Нафтогазу” почти половину акций “Донецкоблгаза”

Этот пакет акций Шевченковский районный суд Киева арестовал по материалам СБУ в марте этого года.

Компания с тех пор была в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В постановлении Кабмина, которое опубликовал в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гоначренко, указано, что правительство приняло решение о передаче “Донецкоблгаза” “Нафтогазу” с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за “риска, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности”.

Контекст:

Нынешних владельцев “Донецкоблгаза” связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, сообщало издание LIGA.net. Курченко попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Служба безопасности Украины ведет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО “Донецкоблгаз”, направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Уголовное производство открыли по факту совершения должностными лицами “Донецкоблгаза” диверсии. Еще одно производство касается хищения газа, сумму ущерба в СБУ предварительно оценили в 650 млн грн.

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за “большой задолженности” перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что из-за прекращения поставок газа в городе перестали работать котельные. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером в тот же день в области начали возобновлять подачу газа. 7 марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о полном возобновлении газоснабжения.

Из-за отключения котельных в Донецкой области зарегистрировали 82 уголовных производства, об этом 10 марта сообщил Шмыгаль. По его данным, от газа отключали 59 котельных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил 11 марта, что “Донецкоблгаз” могут вернуть в госсобственность.

19 марта в СБУ сообщили, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций “Донецкоблгаза” и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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