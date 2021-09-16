В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей ранее девятилетней девочки, чье тело было найдено в подвале многоквартирного дома, сообщил Следственный комитет России.

Как информирует следствие, в подвале многоквартирного дома было обнаружено тело пропавшей 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области девятилетней девочки. Специалисты нашли тело ребенка в схроне, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать, передает РИА «Новости».

«По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия», – говорится в сообщении СК.

Также сообщается, что следователи проводят осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз.

«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК», – добавили в СК.

Источник агентства в силовых структурах региона сообщил, что задержанный мужчина является соседом убитой девочки. В следственном управлении отметили, что подозреваемый – «не родственник».

Ранее две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.