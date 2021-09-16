Полиция задержала четырех человек на Красной площади

…развернувших баннер «Свободу Навальному!». Один из активистов сказал об избиении.

Полиция задержала четверых активистов «Гражданского общества Калужской области», развернувших баннер «Свободу Навальному!» на Красной площади в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с ними задержан оператор RusNews Евгений Евсюков, у него отобрали журналистское удостоверение. Все они доставлены в ОВД «Китай-город».

Один из задержанных — Илья Ермаков — рассказал об избиении в полицейском автомобиле. Приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала у него ушибы и царапины.

Активистов опрашивают сотрудники уголовного розыска. По их словам, во время акции поступил звонок об угрозе взрыва Красной площади.

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