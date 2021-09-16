Полиция задержала четырех человек на Красной площади
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…развернувших баннер «Свободу Навальному!». Один из активистов сказал об избиении.
Полиция задержала четверых активистов «Гражданского общества Калужской области», развернувших баннер «Свободу Навальному!» на Красной площади в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Вместе с ними задержан оператор RusNews Евгений Евсюков, у него отобрали журналистское удостоверение. Все они доставлены в ОВД «Китай-город».
Один из задержанных — Илья Ермаков — рассказал об избиении в полицейском автомобиле. Приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала у него ушибы и царапины.
Активистов опрашивают сотрудники уголовного розыска. По их словам, во время акции поступил звонок об угрозе взрыва Красной площади.
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Источник: Новая газета
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