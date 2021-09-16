 

Полиция задержала четырех человек на Красной площади

16.09.2021, 0:20, Разное
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…развернувших баннер «Свободу Навальному!». Один из активистов сказал об избиении.

Полиция задержала четверых активистов «Гражданского общества Калужской области», развернувших баннер «Свободу Навальному!» на Красной площади в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с ними задержан оператор RusNews Евгений Евсюков, у него отобрали журналистское удостоверение. Все они доставлены в ОВД «Китай-город».

Один из задержанных — Илья Ермаков — рассказал об избиении в полицейском автомобиле. Приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала у него ушибы и царапины.

Активистов опрашивают сотрудники уголовного розыска. По их словам, во время акции поступил звонок об угрозе взрыва Красной площади.

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Источник: Новая газета



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