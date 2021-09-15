 

В Москве демонтировали 59 жилых домов с момента старта программы реновации

15.09.2021, 23:56, Разное
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В пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили, что с момента старта программы реновации в столице снесено 59 жилых домов, 19 из которых были демонтированы в 2021 году. Например, завершился снос жилого дома в Конькове на улице Введенского.

Сообщается, что жители снесенного дома получили новые квартиры с отделкой в этом же районе. На освобожденной территории начнется строительство новой жилой многоэтажки по программе реновации.

В пресс-службе департамента строительства также уточнили, что средства на демонтаж домов выделяются из городского бюджета. Технология “умного сноса” используется при контролируемом разрушении всех старых жилых многоэтажек в рамках программы реновации. Основные принципы такого стандарта – экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

Напомним, летом 2017 года была утверждена программа реновации, в рамках которой расселят 5175 домов, а в них живут около одного миллиона москвичей. Подобрано свыше 500 стартовых площадок, на которых можно построить в общей сложности 8,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Москве хотят увеличить ежегодные объемы строительства жилья по программе реновации втрое – примерно до 3,5 миллиона квадратных метров.



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