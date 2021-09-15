 

В Думе заявили о “стыдливом уклонении” Google от ответов на претензии

15.09.2021, 23:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты представили многочисленные примеры нарушения корпорацией Google российского законодательства, в том числе вмешательство в выборы и призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

“С нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента”, – заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он напомнил, что руководители корпорации выражали готовность к сотрудничеству с парламентариями. Также они заявили о намерении работать в российском правовом поле и пообещали устранить нарушения за полгода.

Приближается назначенная дата, но Google продолжает прежнюю политику, констатировал Пискарев. Он обвинил американскую корпорацию в игнорировании предписаний Роскомнадзора.

Депутат упрекнул Google в “стыдливом уклонении” от ответов на предъявляемые претензии. По его словам, корпорация готова терпеть многомиллионные штрафы, тем самым демонстрируя мощь стоящего за спиной американского государства.

Пискарев предупредил, что в ответ на подобное поведение депутаты могут ужесточить наказание для компаний-нарушителей и ответственных за работу в России менеджеров. “Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы восьмого созыва”, – заключил парламентарий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Нос, каблук, бант: что выбрать для себя из трендовых туфель на весну-лето

12.09 / Названы признаки требующей врачебного вмешательства головной боли

07.08 / Неправильные степлер и парламент

14.04 / Путин сделал вторую прививку от коронавируса

28.02 / Известный российский техноблогер госпитализирован с острой рекламной недостаточностью

01.06 / Возле Чернобыльской АЭС отлавливают сталкеров

26.08 / Цветные пиджаки и другие тенденции летней моды, которые станут фаворитами осени

22.07 / Перечислены самые эффективные способы организации идеального микроклимата в квартире

27.05 / Вирус лосося, пришедший из Атлантики, распространился на дикого тихоокеанского лосося с ферм

17.07 / Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика