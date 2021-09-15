В Мариуполе использовали весь запас Moderna. Еще два дня назад там говорили о возможной утилизации 1 тыс. доз вакцины

Всего в Мариуполь завезли 20 тыс. доз Moderna, сообщил он.

13 сентября руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель говорил, что срок годности вакцины истекает 16 сентября, в городе тогда была не использована 1 тыс. доз препарата.

Он рассказывал, что первую дозу получили 10,5 тыс. человек, а вторую на тот момент – 9,5 тыс. Ремпель призывал горожан, которые получили первую дозу и не получили вторую, привиться до истечения срока годности. Сообщалось, что больше эту вакцину завозить в Мариуполь не будут.

Сейчас в Мариуполе есть более 24 тыс. доз вакцин AstraZeneca и Coronavac, уточнили в горсовете.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 15 сентября в Украине первую дозу получили более 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС. Вакцину Moderna в Украину завезли в рамках глобального механизма COVAX.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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