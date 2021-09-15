Минтруд объявил об изменении правила «нулевого дохода» для беременных

Минтруд РФ планирует изменить правила «нулевого дохода» для беременных, период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу», – говорится в Instagram-аккаунте ведомства.

Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, указали в Минтруде.

Кроме того, будут изменены правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

«Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода»: наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами», – информирует ведомство.

Изменения будут внесены до конца года.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина.