Самолет с неисправным двигателем аварийно сел в Петербурге

Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково», сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Экипаж самолета сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, заявили в управляющей компании аэропорта.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Экипаж самолета сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, заявили в управляющей компании аэропорта.

«По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья – Санкт-Петербург – техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали, в настоящее время покинули воздушное судно», – приводит ТАСС слова источника в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Напомним, в минувшее воскресенье пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. В тот же день из-за технической неисправности в Екатеринбурге сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск.