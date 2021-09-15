 

Самолет с неисправным двигателем аварийно сел в Петербурге

15.09.2021, 23:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСамолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково», сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Экипаж самолета сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, заявили в управляющей компании аэропорта.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Экипаж самолета сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей, заявили в управляющей компании аэропорта.

«По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья – Санкт-Петербург – техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали, в настоящее время покинули воздушное судно», – приводит ТАСС слова источника в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Напомним, в минувшее воскресенье пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. В тот же день из-за технической неисправности в Екатеринбурге сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск.



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